Editor’s Note: This article contains graphic images and details about sexual abuse of a child and may be triggering to some readers.

Hollinger

Dokata Hollinger

Just over a year ago, a mother walked into her 11-year-old daughter’s bedroom to find an 18-year-old sexually abusing her. What the mother didn’t know at the moment, was that he had been abusing her daughter for about two years.

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