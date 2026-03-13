Editor’s Note: This article contains graphic images and details about sexual abuse of a child and may be triggering to some readers.
Just over a year ago, a mother walked into her 11-year-old daughter’s bedroom to find an 18-year-old sexually abusing her. What the mother didn’t know at the moment, was that he had been abusing her daughter for about two years.
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