Editor’s Note: This story contains information about sexual assault and may be triggering to some readers.
Details about an alleged rape and sex abuse case involving a 12-year-old victim came out during an Aniah’s Law hearing last Wednesday.
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