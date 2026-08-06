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Cliff Williams / TPI The Class of 2027 boys at Edgewood Academy pose with their children’s backpacks on the first day of school.

New students walked the halls of Edgewood Academy for the first time Monday. Many with backpacks of their favorite cartoon character. But the kindergartners weren’t the only ones. So did the senior boys.

“It is something the senior class has been doing for the last few years,” Edgewood senior Brady Allison said. “It’s just something fun to do for the first few days of school.”

PHOTOS: Edgewood Academy first day of school

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