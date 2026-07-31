Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from July 23 to July 28 Jul 31, 2026 10 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.July 28 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm• r9C:DE@A96C v6@C86[ cd[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am kAm• #29C6BF6D qCF46[ ca[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7:G6 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8myF=J afk^DEC@?8mk^AmkAm• r@FCE?6J {6H:D[ bh[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• %9:C5\568C66 E967E H2D C6A@CE65 @? }@CE9H6DE |2:? $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J adk^DEC@?8mk^AmkAm• u@FCE9\568C66 E967E H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8myF=J ack^DEC@?8mk^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? qC:DE@= {2?6]k^AmkAmkDEC@?8myF=J abk^DEC@?8mk^AmkAm• '@?E2C:FD |6=E@?[ b`[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• #@36CE q=@H6CD[ `h[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 7:CDE\568C66 C2A6[ 7:CDE\568C66 D6IF2= 23FD6]k^AmkAm• u:CDE\568C66 E967E H2D C6A@CE65 @? w@==@H@@5 {2?6]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Elmore County students studying Bible during school day Former paramedic, flight nurse selected as next Elmore County coroner 1 released, 2 still held with no bond in Titus robbery, assault Wetumpka man arrested for rape Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from July 16 to July 23 Local Weather Currently in Alexander City 89° Sunny91° / 68° 6 PM 89° 7 PM 86° 8 PM 83° 9 PM 80° 10 PM 77° Online Poll Have you visited the Tallapoosa County Agribusiness Center? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.