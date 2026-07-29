Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from July 16 to July 23 Jul 29, 2026 11 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.July 23 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm• (2=E@? |@@C6[ ee[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FC 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am kAmkDEC@?8myF=J a`k^DEC@?8mk^AmkAm• $F??J |@@5J[ bb[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C @?6 4@F?E @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• p>2?52 #2K:4<[ cf[ @7 %:EFD[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2[ AC@>@E:?8 AC:D@? 4@?EC232?5 2?5 5CF8 EC277:4<:?8]k^AmkAm• u@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• u:CDE\568C66 A@DD6DD:@? @7 2 7@C865 :?DECF>6?E H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8myF=J a_k^DEC@?8mk^AmkAm• y@9? |@D6=6J[ gb[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `gk^DEC@?8mk^AmkAm• pFEF>? z2J6[ aa[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• qCF46 qC@H?[ da[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `fk^DEC@?8mk^AmkAm• p5@=7@ w6C?2?56K[ ba[ @7 !2?2>2 r:EJ[ u=@C:52 H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `ek^DEC@?8mk^AmkAm• pCEFC@ {@A6K[ cf[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56[ AF3=:4 :?E@I:42E:@? 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE]k^AmkAm• p?E@?:2 $2?496K[ ah[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56[ AF3=:4 :?E@I:42E:@? 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Wetumpka man arrested for rape 1 released, 2 still held with no bond in Titus robbery, assault Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from July 16 to July 23 Wetumpka man indicted on charges of child porn, sexual extortion Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from July 9 to July 15 Local Weather Currently in Alexander City 74° 91° / 73° 4 AM 74° 5 AM 73° 6 AM 73° 7 AM 75° 8 AM 78° Online Poll Have you visited the Tallapoosa County Agribusiness Center? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.