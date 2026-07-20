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James Luke Beasley-Pullen

An investigation that started in February and resulted in an April arrest has now seen multiple indictments.

James Luke Beasley-Pullen, 21, of Wetumpka was indicted on seven counts of porngraphy production with minors; three counts of sexual extortion; five counts of felony aggravated surveillance; and converting a pistol to a machine gun. If Beasley-Pullen is convicted on all charges, he faces up to 813 years in prison.

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