20260225 Mural 001.jpg
Cliff Williams / TPI Mural artist Christoph Johnson finished up a new mural in downtown Wetumpka last week. The Hill Street building owners want something unique and special and partnered with Main Street Alabama to bring it to life.

The walls of downtown Wetumpka have welcomed another piece of art. A postcard now joins a river boat, faces of Elmore County history, an old Coca-Cola sign and more. 

The new classic inspired postcard design mural is on the Hill Street building occupied by WOW Catering and the Lofts on Bridge and Hill. 

20260225 Mural 002.jpg
Cliff Williams / TPI The new mural created by Christoph Johnson has many things represented in it including the Bibb Graves Bridge, the Coosa River and history of the area. Johnson created the scenes himself including the bass using paint and brush over six days.

