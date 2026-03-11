20260311 Holtville Theater 001.jpg
Buy Now

Cliff Williams / TPI The Holtville High School theater program rehearses Pride and Prejudice for this week’s production at Holtville Elementary School.

The Holtville High School theater program is having growing pains. It’s not that anything is painful. The program is growing and everyone is learning along the way.

In two years, it's grown from nine students to 23. And first time theater advisor and director DeLeigh Kelly has grown along the way. She took on the role after being approached by principal Sean Kreauter.

20260311 Holtville Theater 003.jpg
Buy Now

Cliff Williams / TPI The Holtville High School theater program uses the small stage at the Holtville Elementary School cafeteria for its productions. They are currently staging Pride and Prejudice.