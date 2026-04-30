Two Benjamin Russell High School students will be taking their skills to national competitions this summer.

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Several Benjamin Russell High School students have won regional or state competitions through both SkillsUSA and Future Business Leaders of America. Mason Kim, top second from right, and Faith Watkins Cook, top right, will be competing nationally.

SkillsUSA member and BRHS junior Mason Kim will be in Atlanta June 1-6 where he will vie for a national title in Related Technical Math. Kim won the state competition recently which qualified him to go to nationals.