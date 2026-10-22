Central Alabama Community College has been a staple in Alexander City for decades, even when it was still known as Alexander City Junior College.

Rather than tear down or gut an older building, schools in the two-year system are continually looking to renovate what they already have. That is also the case with CACC.

PHOTOS: CACC hosts ribbon cutting

Central Alabama Community College celebrated the renovation of the library building Tuesday morning with a ribbon cutting. The school’s theatre was also renovated and received its own ribbon cutting.

 