The AHSAA football season is just weeks away at this point, and the Alabama Sports Writers Association has its eyes on a few local teams in the AWSA Preseason Rankings. In Class 5A, Benjamin Russell came in as the No. 4 team and in Class 2A, Reeltown also came in slotted as the No. 4 team.
Benjamin Russell
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