The AHSAA football season is just weeks away at this point, and the Alabama Sports Writers Association has its eyes on a few local teams in the AWSA Preseason Rankings. In Class 5A, Benjamin Russell came in as the No. 4 team and in Class 2A, Reeltown also came in slotted as the No. 4 team.

Benjamin Russell

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File / TPI The Benjamin Russell football team and Eric Young (2) found themselves ranked as the No. 4 team in Class 5A in the Alabama Sports Writer Association preseason rankings.
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File / TPI Traylen Roberts (2) and the Reeltown Rebels were ranked No. 4 in Class 2A in the Alabama Sports Writers Association preseason rankings. Roberts is one of many key offensive starters coming back to the line up.