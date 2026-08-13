When Tony Harris knew it was finally time to open his own restaurant, the biggest issue he had was coming up with a name.

Harris, owner of T’s Seafood & Steakhouse, said he was discussing the issue with a close friend.

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The staff of T’s Seafood and Steakhouse poses with its already iconic longhorn cow situated in front of the new restaurant on Cherokee Road.