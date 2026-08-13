When Tony Harris knew it was finally time to open his own restaurant, the biggest issue he had was coming up with a name.
Harris, owner of T’s Seafood & Steakhouse, said he was discussing the issue with a close friend.
kAm“(96? >J 7:CDE 8C2?5D@? H2D 3@C?[ x H2D DFAA@D65 E@ 36 42==65 q:8 s255J %[” w2CC:D D2:5] “qFE 96 ?6G6C 42==65 >6 E92E[ 96 42==65 >6 % 2?5 D@ 5@ E96 C6DE @7 >J 8C2?5<:5D]”k^Am
kAm(96? 9:D 7C:6?5 C64@>>6?565 “%” 7@C E96 ?2>6 @7 E96 3FD:?6DD[ w2CC:D C2? H:E9 :E]k^Am
kAmp?5 96’D ?@ DEC2?86C E@ E96 7@@5 :?5FDECJ]k^Am
kAm“q24< :? E96 =2E6 ’g_D[ 62C=J ’h_D[ x H2D 2 >2?286C @7 ~>6=6E $9@AA6[” w2CC:D D2:5] “x H2D 2DD:DE2?E >2?286C W:? p=6I2?56C r:EJX[ 2?5 E96? E96J D6?E >6 E@ |@?E8@>6CJ[ 2?5 x H2D 2 >2?286C] p?5 x H6?E E@ p=36CEG:==6 H96C6 x H2D 2 >2?286C] $@ xVG6 366? :? 7@@5 D6CG:46[ 3FE :EVD 366? J62CD]”k^Am
kAm*62CD =2E6C[ E96 @AA@CEF?:EJ E@ @A6? 9:D @H? C6DE2FC2?E — 2 564256D =@?8 5C62> — 7:?2==J 3642>6 2 C62=:EJ]k^Am
kAmw2CC:D D2:5 96 925 ?@E 366? 24E:G6=J ECJ:?8 E@ @A6? 2 C6DE2FC2?E[ 3FE E96 @AA@CEF?:EJ ;FDE 76== :?E@ 9:D =2A 2?5 96 C2? H:E9 :E]k^Am
kAm“xEVD 366? >J 5C62> 2== >J =:76 E@ 92G6 2 C6DE2FC2?E[” 96 D2:5] “q642FD6 xVG6 962C5 7@C `_ @C `d J62CD[ ‘p=6I r:EJ ?665D 2 DE62<9@FD6]’ (6 <?@H 6G6CJ3@5J 92D D2:5 E92E 7@C J62CD 2?5 J62CD 2?5 J62CD] p?5 x D2:5[ ‘(6==[ :7 xV> 8@:?8 E@ @A6? FA 2 C6DE2FC2?E[ x H2?E 2 D627@@5 2?5 DE62<9@FD6]’ p?5 x <?@H x 42? 4@@< 2 8@@5 DE62<]”k^Am
kAm%’D $627@@5 2?5 $E62<9@FD6 :D @A6? `` 2]>] E9C@F89 h A]>] |@?52J E9C@F89 $2EFC52J]k^Am
kAm“sFC:?8 E96 52J H6 92G6 >62E 2?5 EH@ WD:56DX H:E9 56DD6CE 2?5 5C:?< 7@C S`d[” w2CC:D D2:5] “%96? H6 92G6 2 >62E 2?5 E9C66 H:E9@FE 56DD6CE H:E9 2 5C:?< 7@C S`d[ @C J@F 42? 86E E96 H9@=6 <:E 2?5 423@@5=6 2?5 86E 2 >62E 2?5 E9C66[ 5C:?< 2?5 56DD6CE 7@C S`e]”k^Am
kAms:??6C 92D 2 4@>A=6E6=J 5:776C6?E >6?F]k^Am
kAm“(6 92G6 2 7F== >6?F[” 96 D2:5] “(6 92G6 8C@FA6C] (6 92G6 D?2AA6C[ 42E7:D9[ DEF7765 4C23 2?5 D42==@AD EH@ 5:776C6?E H2JD] (6 92G6 2? g\@F?46 7:=6E[ `a\@F?46 C:36J6 2?5 2 `e\@F?46 C:36J6] (6 92G6 D2=25D[ 32<65 A@E2E@6D[ DH66E A@E2E@6D 2?5 >:I65 G686E23=6D] (6 92G6 E96 H9@=6 H@C<D]”k^Am
kAms:??6C 5:?6CD 2C6 H6=4@>6 E@ ;FDE 4@>6 :? @C 42? >2<6 C6D6CG2E:@?D]k^Am
kAmw2CC:D D2:5 C:89E ?@H 96 C64@>>6?5D >2<:?8 5:??6C C6D6CG2E:@?D]k^Am
kAm“#:89E ?@H @? uC:52J[ $2EFC52J ?:89E[ J@FVC6 36EE6C @77 H:E9 C6D6CG2E:@?D[” 96 D2:5] “(6 92G6 366? C62==J[ C62==J 3FDJ]”k^Am
kAmw2CC:D 24<?@H=6586D 2 ?6H C6DE2FC2?E 36:?8 C62==J 3FDJ :D 2 8@@5 E9:?8]k^Am
kAm“xEVD 8@:?8 8C62E[” 96 D2:5] “%96 A6@A=6 @7 p=6I r:EJ 2C6 C62==J D9@H:?8 FA[ DFAA@CE:?8 FD 2?5 6G6CJE9:?8VD H@?56C7F=]”k^Am
kAm%96 @E96C D:56 @7 E96 4FCC6?E DF446DD 2C6 9:D 6>A=@J66D]k^Am
kAm“(6 92G6 8@@5 7@@5 2?5 H6 92G6 8@@5 6>A=@J66D[” w2CC:D D2:5] “x DFCC@F?565 >JD6=7[ H:E9 v@5VD 96=A[ H:E9 8@@5 6>A=@J66D] %92EVD 92C5 E@ 5@[ 3FE H6 8@E ‘6>]”k^Am
kAm%’D $627@@5 U2>Aj $E62<9@FD6 :D =@42E65 2E f`a r96C@<66 #@25 :? p=6I2?56C r:EJ] %96 A9@?6 ?F>36C 7@C 42==\:? @C56CD 2?5 C6D6CG2E:@?D :D ade\bha\b`he]k^Am
kAm“%96 4@>>F?:EJ :D C62==J DFAA@CE:?8 FD[ 2?5 E92EVD H92E H6 ?665[” w2CC:D D2:5] “(6 8@E E@ 92G6 E92E E@ DE2J @A6?]”k^Am
kAmw2CC:D :D 2=D@ E96 @H?6C @7 w2CC:D !2:?E:?8 2?5 r@C?6C |2C<6E 2?5 :D E96 A2DE@C @7 u2>:=J (@CD9:A r6?E6C]k^Am