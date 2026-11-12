The Benjamin Russell defense has been stout all season long, and that is further emphasized with the announcement of the AHSAA North-South All-Star Game roster. 

Three Wildcat defenders, along with coach Kirk Johnson, were named to participate in the All-Star festivities. Kalib Spivey, Kenderious Byrd and Briston Hardy were all named to the South Team on Tuesday, according to a post made by the Benjamin Russell football team. 

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