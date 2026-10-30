When Rachel Guinn began her breast cancer treatment she had a slight advantage — she’s the person who mixes the chemotherapy medication.
Guinn, a certified pharmacy technician at Russell Medical, said understanding the medication helped her a lot.
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