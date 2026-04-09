You could almost feel what was about to happen when Lily Moss stood in the batter’s box on Saturday. The sun was covered, the wind shifted in the right direction — and the pitch went right where she wanted it. 

Facing a 2-1 count, with the bases loaded, Moss connected with the ball and for a split-second, time seemed to slow down. The ball lifted into the air; going, going, gone to left field. 

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Lily Moss and coach Hagen Whiteard celebrate after she walked-off the game with a homerun. The Generals faced a three run deficit in the final frame.