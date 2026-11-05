The line has been drawn.
The Alexander City police and fire departments will face off Saturday for its softball fundraiser and both camps intend on winning.
kAm“(6 2C6 E96 @?6D 9@=5:?8 E96 EC@A9J 7C@> =2DE J62C 2?5 H6 92G6 ?@ :?E6?E:@? @7 :E =62G:?8 @FC 92?5D[” pr!s 49:67 r9C:D $A:G6J D2:5]k^Am
kAmprus 56AFEJ 49:67 +249 q2EJ 3=2>65 9:D 56A2CE>6?E’D =@DD =2DE J62C @? E96:C D9@6D]k^Am
kAm“(6 566>65 :E E96 |F5 q@H= a_ad[” q2EJ D2:5] “x E9:?< H6 8@E 23@FE b :?496D @7 C2:? E96 52J @7 E96 E@FC?2>6?E[ 2?5 xV5 =:<6 E@ 3=2>6 :E @? @FC E62> ?@E 92G:?8 4=62ED 2?5 E96 !s 92G:?8 4=62ED] (6 E@@< 2 3:8 ‘{’ =2DE J62C]”k^Am
kAm!2CE @7 E96 7:C6 56A2CE>6?E’D DEC2E68J E9:D J62C :D AC@A6C 7@@EH62C]k^Am
kAm“(6 92G6 6?4@FC2865 2== @7 @FC A=2J6CD E@ 8@ @FE 2?5 86E E96> 2 D6E @7 4=62ED[” q2EJ D2:5] “6q2J[ p>2K@?[ E9C:7E DE@C6[ H92E6G6C] (6VC6 =@@<:?8 7@C D@>6 C656>AE:@? E9:D J62C]”k^Am
kAm$A:G6J D2:5 :E’D 8@:?8 E@ E2<6 >@C6 E92? 4=62ED 7@C E96 7:C6 56A2CE>6?E E@ 56762E E96 A@=:46]k^Am
kAm“%96J 36EE6C 4@>6 C625J[” 96 D2:5]k^Am
kAm$A:G6J D2:5 367@C6 =2DE J62C’D >2E49FA[ :E 925 366? D6G6C2= J62CD D:?46 E96 EH@ 56A2CE>6?ED DBF2C65 @77 E@ 96=A C2:D6 >@?6J 7@C E96 56A2CE>6?ED] p== 7F?5D E92E 2C6 C2:D65 2C6 DA=:E 6G6?=J 36EH66? E96 EH@ 56A2CE>6?ED]k^Am
kAm“(6 H6?E D6G6C2= J62CD H:E9@FE 5@:?8 :E[ 3FE =2DE J62C E96 8FJD H2?E65 E@ 86E E@86E96C 2?5 5@ E9:D 282:?[ :E H2D 2 3:8 DF446DD[” 96 D2:5]k^Am
kAm“xEVD 8@@5 42>2C256C:6 36EH66? E96 EH@ 56A2CE>6?ED[ 2?5 E92EVD H92E H6VC6 =@@<:?8 7@C] !=FD 86EE:?8 E96 AF3=:4 :?G@=G65[ 2?5 86EE:?8 @FE E96C6 2?5 ;FDE 92G:?8 2 8@@5 E:>6 H:E9 :E]”k^Am
kAmq2EJ 28C665 :E H2D 2 =@E @7 7F? 7@C 3@E9 56A2CE>6?ED]k^Am
kAm“(6 5:5 2 =:EE=6 D4C:>>286 W$F?52JX ?:89E[” 96 D2:5] “(6VG6 925 2 =@E @7 7F? ;FDE AC24E:4:?8]”k^Am
kAm$A:G6J D2:5 E96 A@=:46 56A2CE>6?E H:== FD6 :ED A@CE:@? @7 E96 AC@4665D E@ 7F?5 $9@A H:E9 2 r@A[ E96 pr!s’D 2??F2= r9C:DE>2D AC@8C2>]k^Am
kAm“{2DE J62C H6 H6C6 23=6 E@ 96=A aa 72>:=:6D @FE[” 96 D2:5] “*62C 367@C6 E92E H6 H6C6 @?=J 23=6 E@ 96=A 7:G6] q642FD6 H6 H6C6 23=6 E@ 96=A D@ >2?J[ H6 H2?E E@ 5@ E92E 282:?]”k^Am
kAm!2C6?ED H:E9 49:=5C6? 7C@> 286D d\`a H9@ =:G6 :? E96 p=6I r:EJ A@=:46 ;FC:D5:4E:@? 2?5 >2J ?665 2 =:EE=6 96=A 7@C r9C:DE>2D 2C6 6?4@FC2865 E@ C68:DE6C 7@C E96 AC@8C2>] %96 5625=:?6 E@ C68:DE6C :D s64] a]k^Am
kAmq2EJ D2:5 E96 prus H:== FD6 :ED A@CE:@? @7 E96 AC@4665D E@ 96=A 7F?5 E9:?8D ?@E :? E96 7:C6 56A2CE>6?E’D 3F586E]k^Am
kAm“(6V== FD6 :E E9C@F89@FE E96 J62C 7@C 5:776C6?E E9:?8D[” 96 D2:5] “u:C6 AC6G6?E:@? >@?E9 :D :? ~4E@36C[ D@ WH6 3FJX 4@=@C:?8 3@@<D 7@C E96 <:5D[ 92ED[ 42?5J 2E w2==@H66?]”k^Am
kAm%96 32EE=6 :D D4965F=65 E@ 368:? 2E h 2]>] $2EFC52J 2E E96 r92C=6D t] q2:=6J $C] $A@CEA=6I D@7E32== 7:6=5] %:4<6ED 2C6 Sa[ 49:=5C6? `a 2?5 F?56C 2C6 7C66] tIEC2 E:4<6ED 42? 2=D@ 36 AFC492D65] p== E:4<6ED H:== 8@ :?E@ 2 5C2H:?8 7@C @G6C Sa[___ H@CE9 :? AC:K6D :?4=F5:?8 2 (636C 492C4@2= 8C:==[ 8:7E 42C5D 2?5 8:7E 32D<6ED]k^Am
kAm%D9:CED 2C6 2=D@ 2G2:=23=6 7@C Sa_] %:4<6ED 2?5 D9:CED 42? 36 AFC492D65 62C=J 2E 3@E9 E96 pr!s 2?5 prus]k^Am
kAmp=@?8 H:E9 E96 D@7E32== 82>6[ 4@?46DD:@?D H:== 36 2G2:=23=6 2?5 D6G6C2= 3@F?4J 9@FD6D H:== 36 D6E FA]k^Am