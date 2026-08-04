ACPD and TCSO police reports July 21-30 TPI Staff TPI Staff Author email Aug 4, 2026 12 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Alexander City Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8myF=J aek^DEC@?8mk^Am kAm• s@F8=2D sF2?6 $E6H2CE[ ee[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C AF3=:4 :?E@I:42E:@? 2?5 @A6? 4@?E2:?6C @7 2=4@9@= :? 2 G69:4=6]k^AmkAmkDEC@?8myF=J adk^DEC@?8mk^AmkAm• y6DD:42 y62? u2:C49:=5[ cg[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C[ A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAm• p?5J {F82C5@ #2>6C:K[ ab[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ ab[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 2DD2F=E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J abk^DEC@?8mk^AmkAm• %C6’@? %:C6K q2?<D[ af[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• {2:=2 }:4@=6 uC2K:6C[ b_[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 DJ?E96E:4 FC:?6 @C FC:?6 2=E6C?2E:G6]k^AmkAm• $96CC:E2 }:4@=6 (:==:2>D[ c_[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 @? E9C66 4@F?ED @7 92C2DD>6?E 2?5 D64@?5\568C66 DE2=<:?8]k^AmkAmkDEC@?8myF=J a`k^DEC@?8mk^AmkAm• p?E9@?J z6@? #@3:?D@? r@I[ ah[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• {J;2:56? +J?6=:FD z6==J[ `g[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8myF=J b_k^DEC@?8mk^AmkAm• p?E@?:6@C r92>3=:DD[ @7 %FD<6866[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• y6776CJ %F4<6C[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C AC@32E:@? G:@=2E:@? C6G@42E:@?]k^AmkAmkDEC@?8myF=J agk^DEC@?8mk^AmkAm• %2C2 (@CE9:?8E@?[ @7 r2>A w:==[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 92C2DD>6?E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J afk^DEC@?8mk^AmkAm• y@9? {@F56C>:=<[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C AC@32E:@? G:@=2E:@? 2?5 72:=FC6 E@ 2AA62C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ E2>A6C:?8 H:E9 6G:56?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAmkDEC@?8myF=J ack^DEC@?8mk^AmkAm• %@?J |2?4:==2[ @7 }6H $:E6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 2 49:=5 DFAA@CE 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• s2=E@? w@=>6D[ @7 |:==H@@5[ v6@C8:2 H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 2 EC277:4 4:E2E:@? 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Report Arrest Crime Drug Possession Public Intoxication Stalking Assault Harassment TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular 2 arrested for trafficking marijuana City to keep public nuisance issues in-house 2 former Tallapoosa County residents to serve on state education commission Gateway has new owner BRHS assistant principal to take helm at RJHS Local Weather Currently in Alexander City 71° 86° / 70° 5 AM 71° 6 AM 71° 7 AM 73° 8 AM 75° 9 AM 78° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.