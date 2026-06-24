Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.
Alexander City Police Department
kAmkDEC@?8myF?6 `ck^DEC@?8mk^Am
kAm• w2JH2C5 z6:E9 pJC6D[ e`[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 92C2DD>6?E]k^Am
kAm• y2?D6? q6C?2C5 qC:586D[ bc[ @7 '2==6J[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAmkDEC@?8myF?6 `bk^DEC@?8mk^Am
kAm• qC2??@? {66 p4<=:?[ c_[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^Am
kAm• sFDE:? t55:6 u@C6>2?[ be[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 3FC8=2CJ 2?5 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ]k^Am
kAm• |25:D@? vC246 qC@@<D[ ab[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE]k^Am
kAm• (:==:2> z6:E9 (:=D@?[ ae[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^Am
kAm• p >:?@C[ `f[ H2D 2CC6DE65 7@C @3DECF4E:@? @7 8@G6C?>6?E @A6C2E:@?D 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE]k^Am
kAmkDEC@?8myF?6 `ak^DEC@?8mk^Am
kAm• #@86==@ xD2:29 r2?D:?@\%@CC6D[ ac[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ :?7@C> 2 =2H 6?7@C46>6?E @77:46C FA@? C6BF6DE H96? :? A@DD6DD:@? @7 2 7:C62C>]k^Am
kAm• r9C:DE@A96C s2G:5 z6==J[ ca[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 2?5 72:=FC6 E@ A2J]k^Am
kAmkDEC@?8myF?6 ``k^DEC@?8mk^Am
kAm• pD9=6J |2C:6 #@FDD62F[ c_[ @7 v@?K2=6D[ {@F:D:2?2[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 32:= ;F>A:?8]k^Am
kAm• yFDE2G:2? %JC:< }@CC:D[ ah[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5:D@C56C=J 4@?5F4E 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE]k^Am
kAm• r2=G:? p?5C6H $<:??6C[ bc[ @7 z6==JE@?[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAm• rC:DE:2? }@6 ~C5F?2 p4@DE2[ a_[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56 2 =2H 6?7@C46>6?E @77:46C[ 46CE2:? A6CD@?D 7@C3:556? E@ 42CCJ 2 7:C62C> 2?5 =62G:?8 E96 D46?6 @7 2? 244:56?E]k^Am
kAm• p >:?@C[ `f[ H2D 2CC6DE65 7@C 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56 2 =2H 6?7@C46>6?E @77:46C 2?5 46CE2:? A6CD@?D 7@C3:556? E@ 42CCJ 2 7:C62C>]k^Am
kAmkDEC@?8myF?6 `_k^DEC@?8mk^Am
kAm• "F2?D92 $92?E26 |@C82?[ b`[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 32:= ;F>A:?8]k^Am
kAm• %2>:<2 #6?6 $>:E9[ d_[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2[ 5:D@C56C=J 4@?5F4E[ C6D:DE:?8 2CC6DE[ A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAm• |2C4FD p?E9@?J |4}62=[ cb[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^Am
kAmkDEC@?8myF?6 gk^DEC@?8mk^Am
kAm• r92C=6D #:492C5 |29@?6J[ dg[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^Am
kAm• y@D6A9 yF5D@? #6?62F[ ah[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^Am
kAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8myF?6 `ek^DEC@?8mk^Am
kAm• |2C4FD z?:89E[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 49:=5 DFAA@CE 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAmkDEC@?8myF?6 `dk^DEC@?8mk^Am
kAm• #@36CE w2==[ @7 {2?6EE[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 2 A=62 52J 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAmkDEC@?8myF?6 `bk^DEC@?8mk^Am
kAm• z2J=2 |4s@?2=5[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 @? 492C86D @7 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^Am
kAm• #:492C5 v2:E96C[ @7 v@@5H2E6C[ H2D 2CC6DE65 @? 492C86D @7 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^Am
kAmkDEC@?8myF?6 `ak^DEC@?8mk^Am
kAm• r9C:DE@A96C z6==J[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 @? 492C86D @7 2 EC277:4 E:4<6E 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAm• $FEE@? y@9?D@?[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 @? 492C86D @7 49:=5 DFAA@CE 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am