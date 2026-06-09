With a dozen years of volunteering with Alexander City Theatre II under her belt, Christale Tuck believes the organization does more than just provide quality theatre to Alexander City residents.

060626 AC kiwanis.jpg
Buy Now

Members of the Alexander City Kiwanis Club made a donation to Alexander City Theatre II for its summer production of Winnie the Pooh.

“I tell people all the time that everybody is not going to be a cheerleader, they're not going to be an athlete, they're not going to play a sport, so we need to have different avenues for these kids,” said Tuck, a 20-year teaching veteran. “I think arts is where we need to be looking.”