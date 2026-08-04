In the wake of the newly created Gulf State Independent Athletic Association, GSIAA, the questions surrounding the league have found their way to AHSAA director Heath Harmon and AISA director Roddie Beck. 

Last Tuesday and Wednesday, iHeart Radio hosted a media day held at First Baptist Opelika where teams from the surrounding area fielded questions from the media about the upcoming football season. And to kick off each day, Harmon and Beck each answered questions in regards to their respective associations. 

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Samuel Higgs / TPI Alabama High School Athletic Association director Heath Harmon spoke to the media at the iHeart Radio Media Day on Tuesday. He commented about the newly formed GSIAA which looks to bring in private schools from the AHSAA.