Gov. Kay Ivey has signed into law legislation passed this session to expand benefits for Alabama Guard personnel, veterans and their families. These new laws will improve education and workforce training assistance for Guardsmen, offer temporary teaching certification for veterans and expand employment opportunities for military and veteran spouses.

“Alabamians are among the most patriotic Americans and their dedication to protect our country and safeguard our freedom continually deserves our praise and support,” Ivey said. “I was pleased to sign into law this session legislation addressing military education and workforce training benefits and promoting greater employment opportunities for military spouses. These measures and others I have signed further demonstrate our gratitude to our military and their families for their service as well as leveraging their unique skills in growing Alabama’s workforce.”

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