Ben Russell has been described as many things since his death Thursday morning.
Real estate giant. Philanthropist. Business mogul. Legend.
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