As millions of Americans prepare to kick off summer travel during the upcoming Memorial Day holiday weekend, the Alabama Law Enforcement Agency is launching its annual 101 Days of Summer Safety campaign, a statewide initiative focused on protecting lives on Alabama’s highways, waterways and beaches through Labor Day, according to a press release.

This year’s campaign carries a patriotic theme as the nation celebrates 250 years of America, reminding citizens that freedom comes with responsibility, especially when it comes to keeping families and communities safe.