Featured Art Lab exposes children to a variety of creative outlets Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Jun 9, 2026 11 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save With a passion for all things art, Jamie Ennis is bringing that love to children in Tallapoosa County.Through East Alabama Art Lab, Ennis is teaching a variety of arts this summer at New Site’s community room. The classes are free and open to children ages 10-18. Buy Now Submitted / TPI × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“|J >@E96C H2D 2? 2CE:DE[ 2?5 H6 =:G6 96C6 :? E9:D 4@>>F?:EJ[ 2?5 H6 ;FDE C62==J H@F=5 =:<6 E@ D66 2CE AC@8C2>D DE2J =@42=[ @C 2E =62DE 92G6 CFC2= 2446DD 7@C :E[” D96 D2:5] “{2C86C 4:E:6D[ =:<6 pF3FC?[ q:C>:?892>[ |@?E8@>6CJ[ 92G6 E9@D6 @AE:@?D[ H96C62D 2 =@E @7 E:>6D CFC2= <:5D 2?5 72>:=:6D 5@?VE]”k^AmkAmr=2DD6D 2C6 4FCC6?E=J D4965F=65 7@C h 2]>] E@ `aib_ A]>][ @? |@?52JD 2?5 (65?6D52J E9C@F89 E96 6?5 @7 yF=J] r9:=5C6? 5@?’E 92G6 E@ 4@>6 E@ 6G6CJ 4=2DD E@ A2CE:4:A2E6]k^AmkAm%96 }6H $:E6 %@H? r@F?4:= 564:565 E96 4=2DD6D H6C6 H@CE9 92G:?8 2D H6==]k^AmkAm~? |@?52J[ E96 4@F?4:= A2DD65 2 C6D@=FE:@? 2==@H:?8 7@C E96 FD6 @7 E96 4@>>F?:EJ C@@> 2?5 E@H?’D A2G:=:@? 2D H6== 2D >2<:?8 2 5@?2E:@? E@ E96 J@FE9 DF>>6C 6?C:49>6?E 4=2DD6D]k^AmkAm|2J@C !9:= q=2D:?82>6 D2:5 E@ >2<6 E96 5@?2E:@? 7@C E96 4=2DD6D[ pCE {23 92D E@ 36 4@?D:56C65 2 4@>>F?:EJ D6CG:46]k^AmkAm“(6 E9@F89E E9:D H2D 2 8@@5 E9:?8 2?5 564=2C65 W@FC 5@?2E:@?X 7@C 2 AF3=:4 AFCA@D6[” 96 D2:5]k^AmkAm}@E @?=J 5@6D t??:D 92G6 A=2?D 7@C E96 DE2?52C5 A2:?E:?8 2?5 A9@E@8C2A9J 4=2DD6D[ D96 :D 2=D@ :?4=F5:?8 4=2DD6D E92E H:== 8:G6 J@FE9 >2C<6E23=6 H@C<A=246 D<:==D]k^AmkAm“~?6 @7 >J 7@4FD6D 92D 2=H2JD 366? 2?JE:>6 xVG6 EC:65 E@ E6249 2?J3@5J 9@H E@ 5@ D@>6E9:?8[ E96C6VD 2? 6=6>6?E @7 ‘xD E9:D 2 82:?7F= D<:==n xD E9:D 8@:?8 E@ 86E >6 2 ;@3 5@H? E96 C@25 :7 x A6C764E E9:D D<:==n’” D96 D2:5] “r2<6 564@C2E:?8 :D @?6 @7 E96 E9:?8D E92E x 92G6 C62==J E2=<65 E@ E96 <:5D 23@FE[ 2D 72C 2D 42C66C 56G6=@A>6?E 8@6D]”k^AmkAmt??:D E6==D 96C DEF56?ED 92G:?8 42<6 564@C2E:?8 D<:==D 42? 8:G6 E96> @AE:@?D :7 E96J ?665 E@ H@C< H9:=6 DE:== :? D49@@=]k^AmkAm“xE 4@F=5 36 J@F 8@ E@ 4@==686 2?5 J@FC A2C6?ED 2C6 =:<6 ‘(6 42?VE DFAA@CE J@F E96 H9@=6 E:>6 J@FVC6 5@H? E96C6[ J@F 92G6 E@ 92G6 2 ;@3[’” D96 D2:5] “x7 J@F <?@H 9@H E@ 564@C2E6 42<6D[ J@FVG6 8@E 2 >2C<6E23=6 D<:== 23@G6 2 =@E @7 A6@A=6[ D@ J@FVC6 ?@E H2:E:?8 E23=6D D6G6? 52JD 2 H66<] *@F 92G6 >@C6 @AE:@?D E@ 36 A2:5 >@C6 >@?6J 2?5 WH@C<X =6DD E:>6]”k^AmkAm~E96C 2CE 4=2DD6D t??:D H:== @776C E9:D DF>>6C :?4=F56 D6H:?8[ =2>A >2<:?8[ H@@5 H@C<:?8 2?5 4@@<:?8^7@@5 AC6A]k^AmkAmtG6? :7 E96 6IA@DFC6 E@ 5:776C6?E 2CE 7@C>D 364@>6 ;FDE 9@33:6D[ D96 D2:5 D96 36=:6G6D 2CE :D :>A@CE2?E E@ 6G6CJ@?6]k^AmkAm“x E9:?< ;FDE 492==6?8:?8 >JD6=7 2?5 =62C?:?8 E@ E9:?< @FED:56 E96 3@I 92D 96=A65 >6 <:?5 @7 ;FDE 36 23=6 E@ E24<=6 5:776C6?E D:EF2E:@?D[” t??:D D2:5]k^AmkAm$96 2=D@ D2:5 E96 =@G6 @7 =62C?:?8 2?5 4FC:@D:EJ 92D =65 96C E@ 92G6 6IA6C:6?46 :? 2 G2C:6EJ @7 2CE 7@C>D]k^AmkAm“xV> ?@E ?646DD2C:=J 2 >2DE6C @7 6G6CJE9:?8 3FE E96C6 2C6 2 =@E @7 E9:?8D E92E x 5@ H6==[” t??:D D2:5] “x 9@A6 E@ 36 23=6 E@ DAC625 <?@H=6586 2?5 42A23:=:EJ E@ E96D6 <:5D[ 3642FD6 E96JVC6 =:<6[ ‘~9[ E92EVD D@ 4@@=j x H:D9 x 4@F=5 5@ E92E]’ (6==[ J@F AC@323=J 42?] *@F ;FDE ?665 E@ ECJ]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Art Classes Youth Enrichment Community Programs Creative Skills Marketable Skills Cooking Woodworking Sewing Cake Decorating Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular BRHS graduate earns Yale degree Love’s coming to Alexander City COACH OF THE YEAR: Trey Fetner continues Reeltown’s dominance in first year Stephens names final Teacher of the Year The 2026 All-Outlook baseball team Local Weather Currently in Alexander City 71° 88° / 70° 4 AM 70° 5 AM 70° 6 AM 70° 7 AM 73° 8 AM 75° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.