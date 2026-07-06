The Pride of Alexander City Wildcat Marching Band needs your help. Band leaders are requesting donations of bottled water and pre-packaged snack boxes to help keep students hydrated and energized during game days. From 7 a.m. to 5 p.m. July 20 through 23, band members are accepting donations at the new Benjamin Russell High School loading dock. Every donation, big or small, makes a difference and is greatly appreciated.