With the passage of Beau’s Law in Alabama, law enforcement agencies now have state backing in regards to animal welfare, abuse and cruelty.
But not that much will change in Alexander City, according to Alexander City Police Department Lt. Randy Walters.
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