Faith Watkins-Cook likes to stay busy.
Although she is involved in more high school extracurricular activities than she can think of quickly, she is quick to mention her favorites. One of them being Future Business Leaders of America.
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