Faith Watkins-Cook likes to stay busy.

Although she is involved in more high school extracurricular activities than she can think of quickly, she is quick to mention her favorites. One of them being Future Business Leaders of America.

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Faith Watkins-Cook had her first experience this summer attending a National FBLA Leadership Conference. Students who place high enough on the state level are invited to compete nationally.