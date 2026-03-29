One of the biggest advancements to podiatry is how an older technology is used in modern medicine.

Georgia native Dr. Blake Pritchett, one of Russell Medical’s newest physicians, has made his home office in the Benjamin Russell Center for Advanced Care and said the use of X-rays has made podiatry surgeries much less invasive.

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Dr. Blake Pritchett, whose office is at the Benjamin Russell Center for Advanced Care, said the biggest advancements in podiatry has been a combination of tools and technology.