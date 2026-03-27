Five of the six suspects in connection with the 2023 mass shooting in Dadeville have officially entered guilty pleas and waived their rights to a jury trial.

The April 15, 2023 shooting, just over a football field away from the courtroom in Dadeville, left Marsiah Collins, 19; Phil Dowdell, 18; Corbin Holston, 23; and Shaunkivia “Keke” Smith dead, and 28 more injured. They had gathered for a 16th birthday party for Dowdell’s younger sister at then-Mahogany Masterpiece dance studio in downtown Dadeville.      

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