Closing out a chapter of Nathaniel H. Stephens Elementary School’s history, a teacher who first walked through the school’s doors as a student is walking out with Teacher of the Year.
Kimberly “KK” Hardy, who has been a teacher for 10 years, five at Stephens Elementary, was chosen by her peers as the school’s 2026 Teacher of the Year.
kAm“%9:D D49@@= 92D 2=H2JD 366? DA64:2= E@ >6 3642FD6 x H2D @?46 2 DEF56?E 96C6[” D96 D2:5] “}@H x 86E E@ DE2?5 :? 2 4=2DDC@@> 2?5 =@G6 49:=5C6? :? E96 D2>6 A=246 E92E @?46 =@G65 >6] $@>6 @7 >J DEF56?ED 2C6 6G6? E96 49:=5C6? @7 A6@A=6 x 8C6H FA H:E9[ 2?5 E92E >2<6D $E6A96?D 766= =:<6 9@>6 6G6? >@C6] v6EE:?8 E@ 4@>6 324< 2?5 E6249 :? E96 D2>6 A=246 E92E 96=A65 D92A6 >6 92D 366? DF49 2 7F==\4:C4=6 >@>6?E]”k^Am
kAmw2C5J 92D 2=H2JD E2F89E E9:C5 8C256 2?5 36=:6G6D :E’D 2 DA64:2= 286]k^Am
kAm“%9:C5 8C256 92D 2=H2JD 925 >J 962CE[” D96 D2:5] “%96J 2C6 DE:== J@F?8 6?@F89 E@ ?665 =@G6[ 6?4@FC286>6?E 2?5 C@FE:?6[ 3FE E96J 2C6 2=D@ 8C@H:?8 :?E@ D@ >F49 :?56A6?56?46 2?5 4@?7:56?46] x =@G6 86EE:?8 E@ H2E49 E92E 8C@HE9 92AA6? E9C@F89@FE E96 J62C]”k^Am
kAmq64@>:?8 2 E62496C H2D?’E >F49 @7 2 DEC6E49 7@C w2C5J 3642FD6 3@E9 @7 96C A2C6?ED 2C6 =:76=@?8 65F42E@CD]k^Am
kAm“%6249:?8 92D 2=H2JD 366? A2CE @7 >J =:76[” D96 D2:5] “|J >@> H2D 2? 65F42E@C[ 2?5 >J 525 C6E:C65 7C@> AF3=:4 D49@@=D 2?5 E96? H6?E @? E@ E6249 2E 2 AC:G2E6 D49@@=[ H96C6 96 DE:== E62496D] x 8C6H FA D66:?8 H92E :E =@@<65 =:<6 E@ A@FC :?E@ 49:=5C6?]”k^Am
kAmw2C5J D2:5 E96 6IA@DFC6 925 2? :>A24E @? 96C]k^Am
kAm“x D2H 9@H >F49 E62496CD 42? >62? E@ DEF56?ED[ 72>:=:6D 2?5 2 4@>>F?:EJ]” D96 D2:5] “x E9:?<[ 566A 5@H?[ x 2=H2JD <?6H x H2?E65 E@ 5@ D@>6E9:?8 E92E H@F=5 2==@H >6 E@ 96=A 49:=5C6?[ 6?4@FC286 E96> 2?5 >2<6 2 5:776C6?46 :? E96:C =:G6D] }@H E92E x’> E6249:?8[ x F?56CDE2?5 6G6? >@C6 H9J :E >2EE6C65 D@ >F49 E@ >J A2C6?ED]”k^Am
kAmq6:?8 2 E62496C[ 6DA64:2==J @7 J@F?8 49:=5C6?[ C6BF:C6D 2 =@E @7 962CE] w2G:?8 2 3:8 962CE ?@E @?=J >2<6D E96 ;@3 C6H2C5:?8[ 3FE 42? 2=D@ 36 92C5 @? 2 42C:?8 E62496C]k^Am
kAm“x =@G6 E9@D6 =:EE=6 >@>6?ED E92E >2J ?@E D66> 3:8 E@ 6G6CJ@?6 6=D6[ 3FE >62? 6G6CJE9:?8 E@ 2 E62496C[” w2C5J D2:5] “(96? 2 DEF56?E 7:?2==J F?56CDE2?5D D@>6E9:?8 E96J 92G6 DECF88=65 H:E9[ H96? E96J DE2CE E@ 36=:6G6 :? E96>D6=G6D[ H96? E96J H2=< :? >@C6 4@?7:56?E E92? E96J 5:5 2E E96 368:??:?8 @7 E96 J62C[ E9@D6 2C6 E96 >@>6?ED E92E DE2J H:E9 >6] %96 92C56DE A2CE @7 E6249:?8 :D 9@H >F49 J@F 42C6]”k^Am
kAm$96 D2:5 D96 H2?ED E@ 7:I 6G6CJE9:?8 7@C 96C DEF56?ED 3642FD6 E96J 364@>6 2 3:8 A2CE @7 96C 962CE]k^Am
kAm“*@F H2?E 6G6CJ 49:=5 E@ 766= DF446DD7F=[ =@G65 2?5 4@?7:56?E 6G6CJ D:?8=6 52J[” w2C5J D2:5] “$@>6E:>6D E92E’D 92C5 3642FD6 J@F <?@H D@>6 @7 E96> 42CCJ E9:?8D J@F 42?’E 2=H2JD 492?86] $@ x ECJ E@ 5@ H92E x 42?] x D9@H FA[ =@G6 E96>[ 6?4@FC286 E96> 2?5 >2<6 DFC6 E96J <?@H E96J >2EE6C]”k^Am
kAm(9:=6 96C DEF56?ED 492?86 6G6CJ J62C[ w2C5J’D >6E9@5D DE2J E96 D2>6]k^Am
kAm“x DE2CE 3J =@G:?8 E96> 2?5 86EE:?8 E@ <?@H E96>[” D96 D2:5] “tG6CJ 49:=5 4@>6D :? H:E9 E96:C @H? =:EE=6 A6CD@?2=:EJ[ DEC6?8E9D[ DECF88=6D 2?5 ?665D] x ECJ E@ =62C? H92E >2<6D E96> 766= D276[ H92E >2<6D E96> =2F89[ H92E 6?4@FC286D E96> 2?5 9@H E96J =62C? 36DE] x E9:?< <:5D C6DA@?5 36DE H96? E96J <?@H J@F ECF=J 42C6 23@FE E96>] ~?46 E92E ECFDE :D E96C6[ E96 4=2DDC@@> DE2CED E@ 766= =:<6 2 =:EE=6 72>:=J[ 2?5 E92E :D H96? D@ >F49 8C@HE9 42? 92AA6?]”k^Am
kAmw2C5J 2=D@ E2<6D :E G6CJ D6C:@FD=J E96 2>@F?E @7 E:>6 D96 DA6?5D H:E9 96C DEF56?ED @? 2 52:=J 32D:D]k^Am
kAm“x H2?E E96> E@ H2=< :?E@ >J C@@> 2?5 <?@H E96J 2C6 =@G65[ 42C65 7@C 2?5 H2?E65 E96C6[” D96 D2:5]k^Am
kAmpD :? 2?J AC@76DD:@?[ w2C5J D2:5 E6249:?8 42? 36 92C5[ 3FE D96 :D 3=6DD65 E@ 36 H96C6 D96 :D]k^Am
kAm“x’> ;FDE 8C2E67F= v@5 92D 2==@H65 >6 E@ 36 2 D>2== A2CE @7 E96D6 49:=5C6?’D DE@C:6D[” D96 D2:5]k^Am