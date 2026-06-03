Closing out a chapter of Nathaniel H. Stephens Elementary School’s history, a teacher who first walked through the school’s doors as a student is walking out with Teacher of the Year.

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After teaching for 10 years, Kimberly 'KK' Hardy has been named Nathaniel H. Stephens Elementary School’s Teacher of the Year.

Kimberly “KK” Hardy, who has been a teacher for 10 years, five at Stephens Elementary, was chosen by her peers as the school’s 2026 Teacher of the Year.