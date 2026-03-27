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A plea deal has officially been presented and accepted by the judge to five of the six defendants in the April 15, 2023 mass shooting in Dadeville. The plea deal includes a 20-split-five for the defendants, which means they will serve five years in prison and 15 years on probation.

The April 15, 2023 shooting, just over a football field away from the courtroom in Dadeville, left Marsiah Collins, 19; Phil Dowdell, 18; Corbin Holston, 23; and Shaunkivia “Keke” Smith, 17, dead, and 28 more injured. They had gathered for a 16th birthday party for Dowdell’s younger sister at then-Mahogany Masterpiece dance studio in downtown Dadeville.      