Bigger, faster, stronger — those were the three words that consistently came out of Central Coosa coach Daniel Flowers' mouth when talking about the spring they had. 

Not only did the Cougar hold an intersquad scrimmage to cap off Week 1 of the spring slate, but they opted for a traditional spring game against Childersburg, which Central Coosa easily walked away with a 46-20 win in. 

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Samuel Higgs / TPI Central Coosa's Zaccai Lauderdale (9) evades Horseshoe bend defender on a run play.