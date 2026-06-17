Safe Haven Baby Boxes and Russell Medical have announced the blessing and official unveiling of the newest Safe Haven Baby Box located at Russell Medical.

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The newly installed baby box at Russell Medical will allow a new mother to place an unwanted baby inside, hopefully preventing the baby's possible death.

In a press release, Safe Haven Baby Box thanked Stephanie J. Southerland who poured hard work, heart and dedication into bringing the baby box to Alexander City. Her commitment to protecting the most vulnerable and ensuring families have safe options has made a lasting impact.