Before too long, the Benjamin Russell football team will be running through its banner, met with applause from the Wildcats faithful and to the sound of the school’s fight song. And now, it’s that time to make sure you’re a part of it.

Most of the Benjamin Russell faithful should have received an email from GoFans in anticipation of renewing their season tickets for the 2026-2027 season. There will also be a ticket renewal date for those looking to change their seats, or pay in cash on Aug. 5 and 11 at the Benjamin Russell High School gym lobby.