Central Alabama Community College is excited to announce a new AI Microcredential course available for the Fall 2026 semester. According to a press release, this accessible program is in high-demand and designed to equip individuals with practical AI skills to drive business growth.

The nine-week online course runs from Aug. 31 to Nov. 1. Delivered 100% online, it offers flexibility for working professionals and traditional students. The course is priced at an affordable $99 and offered as a non-credit opportunity through CACC workforce development. No prerequisites are required. 

Recommended for you