Featured CACC professor receives state award Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Oct 10, 2026 5 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save After 25 years in higher education, Central Alabama Community College’s Dr. Robert Davis has touched many lives and has been recognized for his contribution.Davis recently received the Alabama Community College System Chancellor’s Award for Technical Division Faculty. Recipients of the award are nominated by their peers. Buy Now Central Alabama Community College’s Dr. Robert Davis was honored with an Alabama Community College System Chancellor’s Award. Submitted / TPI × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“z?@H:?8 E92E 4@==628F6D x H@C< 2=@?8D:56 6G6CJ 52J E9@F89E 6?@F89 @7 >6 E@ DF3>:E >J ?2>6 :D 3@E9 9F>3=:?8 2?5 566A=J >62?:?87F=[” 96 D2:5] “%96 AC@46DD 82G6 >6 2? @AA@CEF?:EJ E@ =@@< 324< @? >J 42C66C 2?5 C67=64E @? 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