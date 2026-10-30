Three Democratic candidates, along with the wife of Lee McInnis, joined to talk about their experience and what they would like to happen in their respective offices if elected.

U.S. Senate candidate Everett Wess kicked off the event.

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Democratic candidate for Alabama Attorney General Jeff McLaughlin told the Tallapoosa County Democratic Party Saturday he is running for office because of his granddaughter.
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Former commissioner of agriculture Ron Sparks is back on Tuesday’s Democratic ticket after believing former commissioners weren’t doing a good job in the role.
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U.S. Senate candidate Everest Wess, right, met with the Tallapoosa County Democratic Party Saturday to explain his background and goals for Alabama.