Three Democratic candidates, along with the wife of Lee McInnis, joined to talk about their experience and what they would like to happen in their respective offices if elected.
U.S. Senate candidate Everett Wess kicked off the event.
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