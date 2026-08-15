For as long as football has been in the limelight, offense has taken center stage. Everyone has their eyes on the quarterback, the pass catchers who light up the scoreboard or the running back that carry people into the end zone. And honestly, who can blame them? 

Central Coosa enters the season with plenty of playmakers to show for it, all of which are entering their second or third year with the system. But in coach Daniel Flowers’s eyes, it’s not their deepest position; that title belongs to the big boys on the defensive line. 

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File / TPI Central Coosa's Zavion Abston (6) and the defensive line as a whole have shown immense signs of growth this offseason. Coach Daniel Flowers pointed to them as one of the strongest position groups on the team.