Youth is a double-edged sword and the Central Coosa volleyball team is experiencing that.

On one side, so many young girls are getting valuable varsity playing time and are growing each and every game. So by the time those freshmen and sophomores make it to their senior year, they know what is asked of them. But on the other hand, you have to go through the growing pains of getting there.

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Samuel Higgs / TPI Central Coosa libero Lily Howell dives for a serve against Dadeville in the Class 2A Area 8 Tournament on Wednesday. She is one of the many key pieces returning to the Cougars next year.
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Samuel Higgs / TPI Central Coosa middle blocker A’zerrihunna Sears sets the ball over the net against Dadeville in the Class 2A Area 8 tournament. Sears was a standout this season for coach Chris Elliott.