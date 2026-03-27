The Breast Cancer Research Foundation of Alabama was the recipient of this year’s charity ride hosted by Central Alabama Buffalo Soldiers.

032526 charity ride.jpg
Buy Now

The fifth annual charity ride that begins in New Site, netted $2,500 which was given to the Breast Cancer Research Foundation of Alabama.

Now in its fifth year, the ride benefits a different nonprofit organization each year. The BCRFA received $2,500 from the group Saturday evening during the ride’s closing festivities.

Tags

Recommended for you