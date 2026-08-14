The Tallapoosa County Commission meeting Monday was all about animals — some good, some bad.
Former District 4 commissioner candidate and county resident Shane West started the monthly meeting with the bad.
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