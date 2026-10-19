A few months ago, local farmers brought up zoning and data centers during a Tallapoosa County Commission meeting. On Tuesday, James Kring not only shared his concerns, but also presented the commission with a proposal.
The commission cannot set zoning rules in the county, so many rural residents are concerned that a data center could be built almost anywhere.
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