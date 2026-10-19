A few months ago, local farmers brought up zoning and data centers during a Tallapoosa County Commission meeting. On Tuesday, James Kring not only shared his concerns, but also presented the commission with a proposal.

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James Kring addresses the Tallapoosa County Commission Tuesday morning with concerns about potential data centers in the county.

The commission cannot set zoning rules in the county, so many rural residents are concerned that a data center could be built almost anywhere.

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