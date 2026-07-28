For 10 years, Mike and Carrie Wray have been breeding the wildly popular French bulldogs.
The reason for their choice? They honestly love the breed.
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