For 10 years, Mike and Carrie Wray have been breeding the wildly popular French bulldogs.

The reason for their choice? They honestly love the breed.

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Houndstooth Frenchies is a truly family business. Mike and Carrie Wray’s children and Carrie’s father help care for the puppies until they find their forever home.

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