On a pleasant Thursday afternoon, a small crowd gathered downtown to talk about hope.
Our Journey of Hope, a nonprofit cancer organization founded by David and Liz Benton, brought together many cancer survivors and speakers talked about hope, prayer and having the support of the community.
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