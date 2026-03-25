Ben Freeman, representing East Alabama Community Foundation, spoke to the Alexander City Kiwanis club at its regular meeting Thursday on how the organization helps other nonprofits and those wishing to make donations.

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East Alabama Community Foundation’s Ben Freeman introduces his organization to the Alexander City Kiwanis Club Thursday.

“The history of the community foundation in East Alabama goes back to ‘07,” Freeman said. “(The) mayor of Opelika decided to start the community foundation of East Alabama. The community foundation is an organization, a public foundation, that gives grant money back to the community, back to the local nonprofits.”