In a joint effort between the Tallapoosa County Narcotics Task Force assisted by the Alexander City Police Department Special Response Group, four Dadeville residents were arrested Friday morning on various drug charges, including trafficking methamphetamines.

032126 4 arrested online.jpg
Buy Now

From left, Lonnie Davis, Crystal Lackey, David Newsome and Christoper Sward were all arrested for trafficking methamphetamines.

The two law enforcement groups executed a search warrant on Horseshoe Bend Road in Dadeville, a Tallapoosa County Sheriff’s Office press release stated. 