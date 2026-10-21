Veteran Fellowship of Christian Athletes mentor and Legacy Builders member Danny Moore has spent years mentoring and counseling youth in the area.

“Legacy Builders is a men's Bible study group,” he said. “But our main thing is youth outreach. We do reach youth outreach through our Bible studies. We support youth events. We have a sports day every June, and we have probably around 100 1st through sixth graders. We also partnered with the Fellowship of Christian Athletes.”

101426 AC kiwanis.jpg

The Alexander City Kiwanis Club made its annual donation to the local Fellowship of Christian Athletes during its regular meeting Thursday.