Just look at 247Sports and the top recruits in Alabama; it takes almost no time to see the name Vigor. Not once, not twice, not three times, but four times among some of the top names in the state. And to add insult to injury, they’re all on the defensive side of the ball. 

That’s what the Benjamin Russell football team is up against this week. 

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell running back Jeremiah Garner (6) and the Wildcats face against a formidable Vigor defense this Friday. Defensively, Vigor had two players named first-team All-State and one second-team All-State.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell receiver Jamichael Greer (10) had 60 receiving yards in the Wildcats ranked win over Russell County win last week.