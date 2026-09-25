Just look at 247Sports and the top recruits in Alabama; it takes almost no time to see the name Vigor. Not once, not twice, not three times, but four times among some of the top names in the state. And to add insult to injury, they’re all on the defensive side of the ball.
That’s what the Benjamin Russell football team is up against this week.
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