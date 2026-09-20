A routine traffic stop turned into an arrest Saturday for Toshia Yvonne Wyatt.

091626 trafficking wyatt.jpg
Buy Now

Toshia Wyatt

Tallapoosa County Sheriff Jimmy Abbett said Wyatt, 41, was arrested Sept. 12 after a traffic stop netted drugs. She was arrested for unlawful possession of a controlled substance, trafficking and possession of drug paraphernalia.