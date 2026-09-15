The Alexander City Police Department has confirmed it is investigating a shooting that occurred Monday night near Coley Creek Road.

According to a press release, around 6:50 p.m. Monday, officers with the ACPD responded to a residence on Coley Creek Road after receiving a report of a possible emergency. While officers were responding, a vehicle leaving the area was observed traveling at a high rate of speed, the release stated. 

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